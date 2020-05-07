Стало известно, когда в Украине будут решать судьбу футбольного сезона

7 мая, 2020, 22:24

15 мая пройдет онлайн-заседание Украинской премьер-лиги

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации источника, на нем будут обсуждаться актуальные вопросы: как доигрывать чемпионат Украины и будет расширение клубов до 14 со следующего сезона.

7 мая уже была встреча УПЛ, ПФЛ и УАФ относительно медицинского аспекта возобновления чемпионата в целом и тренировочного процесса в частности.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.