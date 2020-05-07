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Espreso.tvСпортСтало известно, когда в Украине будут решать судьбу футбольного сезона

Стало известно, когда в Украине будут решать судьбу футбольного сезона


фото: upl.ua
15 мая пройдет онлайн-заседание Украинской премьер-лиги

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации источника, на нем будут обсуждаться актуальные вопросы: как доигрывать чемпионат Украины и будет расширение клубов до 14 со следующего сезона.

7 мая уже была встреча УПЛ, ПФЛ и УАФ относительно медицинского аспекта возобновления чемпионата в целом и тренировочного процесса в частности.

Сейчас в чемпионате Украины сыграно 23 тура. Лидирует "Шахтер", у которого 59 очков. Второй с 46 пунктами идет "Заря", "Динамо" имеет столько же баллов и занимает третье место.

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