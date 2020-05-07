Сейм Польши одобрил голосование по почте на выборах президента

7 мая, 2020, 16:03

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) поддержала проведение выборов президента страны в 2020 году по почте из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает DW .

Так, сегодня польский Сейм поддержал внесение изменений в избирательное законодательство, которые позволят провести голосование по почте. Голосование по почте будет единственным способом принять участие в выборах из-за пандемии коронавируса. Решение поддержали 236 депутатов, против высказались - 213.

Отмечается, что Сейм обошел предварительное решение польского Сената, который отклонил изменения в избирательное законодательство. В дальнейшем закон должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что правящая польская партия "Закон и справедливость" и политическое объединение "Соглашение" выступили за проведение запланированных на 10 мая выборов президента в заочной форме, то есть по почте. Ожидалось, что Сейм рассмотрит сегодня изменения в избирательное законодательство, а также примет новую дату проведения выборов.

Выборы должны были состояться 10 мая, но прошлой ночью правящая коалиция договорилась об их переносе из-за эпидемиологической ситуации и сопротивления оппозиции.

Во вторник Сенат проголосовал против законопроекта.

В случае подписания президентом нового законопроекта дата выборов будет объявлена позже.

Как сообщалось, ряд бывших президентов и премьеров Польши, среди которых Лех Валенса и Бронислав Коморовский, в открытом письме заявили, что не будут голосовать на "псевдовыборах", и призвали граждан поступить так же.