Валенса, Квасьневский и Коморовский призвали бойкотировать выборы президента Польши по почте
Об этом говорится в совместном заявлении бывших польских чиновников, обнародованном экс-премьером Лешеком Миллером в Twitter, передает Еспресо.TV .
"Процедура корреспондентского голосования в такой форме и в такое время, как это предлагает правящая партия, является псевдовыборами. Мы примем в них участие. Мы надеемся, что подобным образом будут действовать другие кандидаты, а также избиратели, которые разделяют нашу заботу о демократическом будущем Польши ", - говорится в заявлении, которое подписали бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.
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"Проведение выборов во время эпидемии создает угрозу для жизни и здоровья граждан", - добавляют политики.
Заявление также подписали бывшие главы польского правительства Ян Кшиштоф Белецкий, Белька, Влодзимеж Цимошевич, Лешек Миллер, Казимеж Марцинкевич, Ева Копач.
- Первый тур очередных президентских выборов в Польше должен пройти 10 мая, второй - 24 мая.
- Учитывая эпидемию коронавируса, действующий президент Дуда и его партия "Право и справедливость" предложили провести их по почте .
- Эту идею поддержало президентское большинство в Сейме. Теперь свое слово должен сказать Сенат.
- Как отмечают польские политологи и социологи, пока Дуда имеет все шансы на переизбрание, если же голосования в связи с Covid-19 будет перенесено на осень, его шансы уменьшатся, поскольку тогда будут знать негативные для экономики последствия згальнонационального карантина.
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