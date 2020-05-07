В Польше перенесли выборы президента
Как сообщает РАР , об этом говорится в заявлении лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения Согласие Ярослава Говино.
"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - говорится в заявлении.
Ее авторы указали, что это решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".
Как отметили Качиньский и Говин, новые выборы решено провести в заочной форме - по почте.
Ранее Сенат Польши (верхняя палата парламента) отклонил законопроект о проведении голосования на выборах президента по почте.
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Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает нынешний глава государства Дуда, он лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.
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