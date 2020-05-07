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Espreso.tvОбществоСБУ сообщило подробности обыска у экс-главы налоговой Верланова

СБУ сообщило подробности обыска у экс-главы налоговой Верланова

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в "схеме" по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

Кроме того, установлено вмешательство в работу электронных баз данных налоговой. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

СБУ провело более 100 обысков в разных регионах по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела.

По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланов. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.
  • Впоследствии Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли.
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