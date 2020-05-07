Реальное число зараженных коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч - Собянин

7 мая, 2020, 14:11

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в российской столице составляет около 300 тысяч человек

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Россия 24.

"То, что мы обнаружили больных так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч", - отметил Собянин.

По его словам, в городе обнаруживают больше случаев заражения, чем в Нью-Йорке.

Собянин объявил, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте станет обязательным с 12 мая.

Согласно официальным данным, в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения коронавируса.

Всего в России коронавирусом заразились 177 160 человек - страна обогнала Германию и Францию по количеству инфицированных.