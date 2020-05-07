В России - новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом

7 мая, 2020, 11:44

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 11 тыс. человек

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

По состоянию на 7 мая в РФ зафиксировано более 177 тыс. больных COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили в 11321 россиянина.

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За сутки от осложнений, вызванных вирусом, умерло 88 человек. С начала эпидемии зафиксировано 1625 летальных случаев.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (92,6 тыс.) и области (17,4 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (6,1 тыс.). Кстати, в Москве также зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - вирус обнаружили у 6,7 тыс. человек.