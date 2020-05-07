Разведка Южной Кореи выяснила причину исчезновения Ким Чен Ына

7 мая, 2020, 14:37

Разведка Южной Кореи заявила, что длительное отсутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике не была связана с перенесенной им операции на сердце

Об этом рассказал представитель Государственной разведывательной службы Южной Кореи в ходе доклада в парламенте, сообщает Yonhap .

Отмечается, что в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз, что намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР производит около 50 публичных выступлений.

По данным разведки Южной Кореи, меньшая публичная активность Ким Чен Ына, вероятно, связана со сложной ситуацией с коронавирусом и необходимостью срочного решения ряда внутриполитических проблем.

Сеул фиксирует ухудшение социально-экономической обстановки в КНДР, в частности, в стране возрос спрос на предметы первой необходимости и цены на ряд продовольственных товаров.

Подозрения о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына появились в СМИ после того, как 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Из-за исчезновения лидера КНДР в СМИ появились слухи о его тяжелом заболевании или смерти. Японские журналисты говорили, что Ким Чен Ын находится "в вегетативном состоянии", а американские - что лидер КНДР неудачно перенес операцию.

2 мая южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней.