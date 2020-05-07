"Имею право на защиту": в девяти городах Украины митинговали в поддержку Стерненко
7 мая, 2020, 07:16
6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко
Об этом сообщает Zahid.net .
В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненко" и "Имею право на защиту".
Подобные акции в поддержку Стерненко состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.
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- По словам активиста Синицына, СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко.
- 6 мая Стерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни .
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