"Имею право на защиту": в девяти городах Украины митинговали в поддержку Стерненко

7 мая, 2020, 07:16

6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает Zahid.net .

В Киеве на здание Офиса президента транслировали изображение с активистом и лозунгами "Руки прочь от Стерненко" и "Имею право на защиту".

Подобные акции в поддержку Стерненко состоялись также в Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове, Тернополе.

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