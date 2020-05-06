Стерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни
Об этом он заявил в интервью НВ.
"Мне об этом известно из нескольких источников. Кроме (волонтера) Романа Синицына мне об этом говорят еще три источника и в Службе безопасности Украины, и в Офисе генерального прокурора. Планируется это уже в ближайшие дни (возможно, даже на этой неделе) по 115 -й статьи - умышленное убийство. то есть фактически следствие хочет оспорить то, что на меня было совершено заказное нападение", - сказал Стерненко.
По словам активиста, он действовал исключительно в рамках закона для отражения вооруженного нападения группы лиц и защищал свою девушку.
"Непосредственно исполнителями покушения были двое граждан. Но кроме них на месте преступления присутствовали не менее двух или трех человек, которые координировали их деятельность", - заявил Стерненко
По мнению Стерненко, напали на него из-за того, что он выступал против незаконных застроек в Одессе, которые реализовывались в интересах мэра города Геннадия Труханова.
- По словам активиста Сицинина, СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь