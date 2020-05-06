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Espreso.tvОбществоСтерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни

Стерненко заявил, что его планируют арестовать в ближайшие дни


фото: 24 канал
Активиста Сергея Стерненко планируют арестовать в ближайшие дни

Об этом он заявил в интервью НВ.

"Мне об этом известно из нескольких источников. Кроме (волонтера) Романа Синицына мне об этом говорят еще три источника и в Службе безопасности Украины, и в Офисе генерального прокурора. Планируется это уже в ближайшие дни (возможно, даже на этой неделе) по 115 -й статьи - умышленное убийство. то есть фактически следствие хочет оспорить то, что на меня было совершено заказное нападение", - сказал Стерненко.

По словам активиста, он действовал исключительно в рамках закона для отражения вооруженного нападения группы лиц и защищал свою девушку.

"Непосредственно исполнителями покушения были двое граждан. Но кроме них на месте преступления присутствовали не менее двух или трех человек, которые координировали их деятельность", - заявил Стерненко

По мнению Стерненко, напали на него из-за того, что он выступал против незаконных застроек в Одессе, которые реализовывались в интересах мэра города Геннадия Труханова.

"Я остро критиковал Одесскую мэрию, которая занимается, по моему мнению, коррупционными сделками. И именно поэтому, я убежден, городские власти и организовала три заказных нападения на меня", - сказал он.
  • По словам активиста Сицинина, СБУ совместно с Офисом генпрокурора готовят подозрение в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко.
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