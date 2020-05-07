"Великолепная" кандидатура: Нефедов о кандидатуре чиновника времен Януковича Цушко на главу таможни
Об этом он сказал в интервью НВ .
"Когда я услышал об этой замечательной кандидатуре, то нашел его статью шестилетней давности, где было написано, что Янукович - лучший реформатор. Что я могу сказать? Если кто-то может объяснить, почему такие люди лучше моей уволенной команды, то пусть это сделает ", - отметил Нефедов.
Также он пояснил, что в Раде есть группа народных депутатов, которые считают, что чиновники вроде Цушко - правильные кадры.
"У них есть нелюбовь к таким, как я, они считают нас слишком западными, слишком образованными и умными. А им нравятся "хозяйственники". Они им близки по духу. Но я слышал, что Зеленский был удивлен кандидатурой Цушко ", - добавил Нефедов.
- Напомним, также бывший руководитель Таможенной службы Максим Нефедов раскрыл детали своего внезапного увольнения .
- 24 апреля глава АМКУ времен Януковича Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов .
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