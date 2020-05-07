"Великолепная" кандидатура: Нефедов о кандидатуре чиновника времен Януковича Цушко на главу таможни

7 мая, 2020, 18:38

Недавно уволенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов прокомментировал кандидатуру экс-главы МВД и Минэкономики Василия Цушко как вероятного преемника на этом посту

Об этом он сказал в интервью НВ .

"Когда я услышал об этой замечательной кандидатуре, то нашел его статью шестилетней давности, где было написано, что Янукович - лучший реформатор. Что я могу сказать? Если кто-то может объяснить, почему такие люди лучше моей уволенной команды, то пусть это сделает ", - отметил Нефедов.

Также он пояснил, что в Раде есть группа народных депутатов, которые считают, что чиновники вроде Цушко - правильные кадры.

"У них есть нелюбовь к таким, как я, они считают нас слишком западными, слишком образованными и умными. А им нравятся "хозяйственники". Они им близки по духу. Но я слышал, что Зеленский был удивлен кандидатурой Цушко ", - добавил Нефедов.