Председатель АМКУ Януковиче Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов
Декларацию на должность заместителя министра финансов Василий Цушко подал 23 апреля, она доступна по ссылке .
В декларации Василий Цушко отметил местом прошлой работы компании "Украинское сырье" ЛТД. За прошлый год он указал зарплату в 8 тис.178 грн.
Справка:
Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады (1994, 1998, 2002 и 2006 годах). С 2005 года по 2006 год был председателем Одесской областной госадминистрации. С декабря 2006 года по декабрь 2007 года был министром внутренних дел, после занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова (с марта по декабрь 2010 года). При Януковиче с декабря 2010 по март 2014 возглавлял Антимонопольный комитет.
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