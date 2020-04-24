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Espreso.tvОбществоПредседатель АМКУ Януковиче Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов

Председатель АМКУ Януковиче Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов


фото: 24tv
По 2019 Цушко указал заработную плату в 8 тис.178 грн

Декларацию на должность заместителя министра финансов Василий Цушко подал 23 апреля, она доступна по ссылке .

В декларации Василий Цушко отметил местом прошлой работы компании "Украинское сырье" ЛТД. За прошлый год он указал зарплату в 8 тис.178 грн.

Справка:

Василий Цушко четыре раза был депутатом Верховной Рады (1994, 1998, 2002 и 2006 годах). С 2005 года по 2006 год был председателем Одесской областной госадминистрации. С декабря 2006 года по декабрь 2007 года был министром внутренних дел, после занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова (с марта по декабрь 2010 года). При Януковиче с декабря 2010 по март 2014 возглавлял Антимонопольный комитет.

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