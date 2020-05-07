"У президента сложившееся мнение, что таможня плохо работает. Но существуют какие-то магические способы получать на 50 млрд грн больше ", - Нефедов

7 мая, 2020, 18:20

Бывший руководитель Таможенной службы Максим Нефедов раскрыл детали своего внезапного увольнения

Об этом он рассказал в интервью НВ .

Напомним, 4 марта в Верховной Раде президент Зеленский сказал, что "контрабанда отправила таможню в нокаут".

Впоследствии 24 апреля руководителя Таможенной службы Максим Нефедова уволили .

По его словам, он узнал о возможности своего увольнения за 5 минут до того, как это собственно произошло - во время заседания правительства.

"У многих украинских политиков, в том числе и у президента, есть ожидания, что таможня должна давать больше денег. На самом деле с экономической точки зрения мы находимся в довольно необычной для политики ситуации. Украинская власть привыкла жить в условиях высокой инфляции и постоянной девальвации гривны. В конце прошлого года ситуация перевернулась ", - говорит он.

"Мы вошли в период, когда у нас не девальвация гривни, а ревальвация, наблюдается низкая инфляция. Поэтому чисто математически таможня начинает собирать меньше. И я неоднократно показывал и политикам, и пользователям в Фейсбук простейшие графики, что влияет на доходы бюджета ", - объясняет Нефедов.

По его словам, существенные недоборы в выполнении плана таможней связанные с курсом валют, падением промышленного производства, финансовым кризисом и карантином.

"Они привели к тому, что те планы относительно импорта, которые были заложены в бюджете (рост импорта на 11,3%, а по факту мы видим падение) не работают. Соответственно все удивлялись, почему денег меньше, якобы провели уже реформу таможни, от нее должны вырасти доходы. Бывали случаи, когда у меня спрашивали, нельзя побороться с контрабандой так, чтобы денег стало больше ", - добавил он.

"У президента сложившееся мнение, что таможня плохо работает. Но существуют какие-то магические способы получать на 50 млрд грн больше. Еще есть люди, которые были недовольны, что я самостоятельно назначаю людей ", - объясняет причины своего увольнения Нефедов.