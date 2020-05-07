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Espreso.tvСпорт"Милан" готов выложить 20 млн евро за экс-игрока МЮ

"Милан" готов выложить 20 млн евро за экс-игрока МЮ


фото: Getty Images
Полузащитник французского "Лиона" Депай близок к трансферу в итальянский "Милан" за 20 млн евро

Об этом сообщает Tuttomercato.

Итальянский топ-клуб хочет осуществить трансфер 26-летнего игрока в летнее трансферное окно, однако уже вступил в переговоры с "Лионом". Пока "Милан" предлагает 20 млн евро за полузащитника сборной Нидерландов.

В нынешнем сезоне Депай провел 18 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт вингера действует до июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 44 млн евро.

За свою карьеру Деппа успел сыграть за английский "Манчестер Юнайтед" и нидерландский ПСВ. В его активе 51 матч за сборную.

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