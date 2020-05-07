"Милан" готов выложить 20 млн евро за экс-игрока МЮ
7 мая, 2020, 14:20
Полузащитник французского "Лиона" Депай близок к трансферу в итальянский "Милан" за 20 млн евро
Об этом сообщает Tuttomercato.
Итальянский топ-клуб хочет осуществить трансфер 26-летнего игрока в летнее трансферное окно, однако уже вступил в переговоры с "Лионом". Пока "Милан" предлагает 20 млн евро за полузащитника сборной Нидерландов.
В нынешнем сезоне Депай провел 18 матчей, забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт вингера действует до июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 44 млн евро.
За свою карьеру Деппа успел сыграть за английский "Манчестер Юнайтед" и нидерландский ПСВ. В его активе 51 матч за сборную.
- 29 апреля стало известно, что "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который недавно переболел коронавирусом.
- 6 мая сообщалось, что нападающий итальянского "Торино" Андреа Белотти близок к трансферу в "Милан" за 40 млн евро.
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