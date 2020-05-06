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Espreso.tvСпортЗвездный итальянский форвард близок к трансферу в "Милан"

Звездный итальянский форвард близок к трансферу в "Милан"


фото: Getty Images
Нападающий итальянского "Торино" Андреа Белотти близок к трансферу в "Милан" за 40 млн евро

Об этом сообщает La Stampa.

Форвард сборной Италии готов рассмотреть любые финансовые предложения, а руководство "Торино" хочет выручить от продажи футболиста 40-50 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний Андреа Белотти провел 31 матч, забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

 

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