ГБР расследует снижение генерации государственных АЭС в пользу частных поставщиков

7 мая, 2020, 15:17

В ГБР начали досудебное расследование из-за действий чиновников Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков АЭС в пользу увеличения закупок электроэнергии у частных компаний

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - отметили в бюро.

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Там пояснили, что происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытков Государственному бюджету Украины и банкротства объекта государственной собственности, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Читайте также: НКРЭКУ поднимает цену на электроэнергию, чтобы Ахметов продавал дороже, - Войцицкий

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