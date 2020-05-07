ГБР расследует снижение генерации государственных АЭС в пользу частных поставщиков
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - отметили в бюро.
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Там пояснили, что происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытков Государственному бюджету Украины и банкротства объекта государственной собственности, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
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