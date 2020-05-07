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Espreso.tvОбществоБезработные украинцы получили помощи на 2,3 млрд от начала действия карантина, - Госцентр занятости

Безработные украинцы получили помощи на 2,3 млрд от начала действия карантина, - Госцентр занятости


фото: reuters
С начала действия карантина размер помощи по безработице для украинцев составил около 2,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщила и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.

"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тыс. безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", - подчеркнула она.

По ее словам, Госслужба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию частичной безработицы в секторе малого и среднего бизнеса.

"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", - добавила Жовтяк.

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