Безработные украинцы получили помощи на 2,3 млрд от начала действия карантина, - Госцентр занятости

7 мая, 2020, 11:52

С начала действия карантина размер помощи по безработице для украинцев составил около 2,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщила и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.

"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тыс. безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", - подчеркнула она.

По ее словам, Госслужба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию частичной безработицы в секторе малого и среднего бизнеса.

"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", - добавила Жовтяк.

Напомним, Кабинет Министров одобрил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал «Действие».

Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 4 мая в Украине на 48% больше, чем год назад в этот период