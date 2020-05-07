Безработные украинцы получили помощи на 2,3 млрд от начала действия карантина, - Госцентр занятости
Об этом сообщила и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.
"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тыс. безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн, что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", - подчеркнула она.
По ее словам, Госслужба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию частичной безработицы в секторе малого и среднего бизнеса.
"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", - добавила Жовтяк.
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Напомним, Кабинет Министров одобрил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал «Действие».
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Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 4 мая в Украине на 48% больше, чем год назад в этот период
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