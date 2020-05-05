В апреле в Украине зарегистрировали почти на 50% больше безработных, чем год назад

5 мая, 2020, 14:41

Количество зарегистрированных безработных по состоянию на 4 мая в Украине на 48% больше, чем год назад в этот период

Такие данные сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Сейчас количество лиц, зарегистрированных в Службе занятости, составило 456,8 тыс., в то время как в прошлом году их количество было на уровне 308,3 тыс.

С начала карантина, введенного 12 марта, статус безработного получили 156 тыс. граждан. Между тем количество вакансий уменьшилось на 53 тыс. - это почти на 60% меньше, чем в мае прошлого года.

Наибольший спрос на работников наблюдается в сельском и лесном хозяйстве, в сфере торговли и услуг, а также логистики. Кроме того, существует спрос в сфере здравоохранения и социальной помощи.

Немало вакансий на рынке для квалифицированных рабочих и специалистов вроде бухгалтеров, врачей и тому подобное.

Напомним, Кабинет Министров одобрил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначении выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал "Дия".