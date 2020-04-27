Украинцам позволили оформлять пособие по безработице за мобильное приложение "Действие"

27 апреля, 2020, 14:14

Кабинет Министров одобрил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначение выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал "Действие"

Об этом сообщил Правительственный портал.

Для получения услуги необходимо лишь 3 шага:

- авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Действие" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

- заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

- получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплате помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки или аргументированного отказа.

В ведомстве сообщают, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.