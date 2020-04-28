 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Интер" хочет бесплатно получить защитника "Тоттенхэма"

"Интер" хочет бесплатно получить защитника "Тоттенхэма"


фото: Getty Images
Миланский "Интер" готов предложить контракт защитнику лондонского "Тоттенхэма" Яну Вертонгену

Об этом сообщает Tuttosport .

Текущий контракт 33-летнего бельгийца с лондонцами истекает этим летом. Футболист готов перебраться в чемпионат Италии. Вертонгеном интересуются "Рома" и "Наполи", однако именно "Интер" считают фаворитом в борьбе за центрбэка.

В текущем сезоне Вертонген провел 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать