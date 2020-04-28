"Интер" хочет бесплатно получить защитника "Тоттенхэма"
28 апреля, 2020, 20:12
Миланский "Интер" готов предложить контракт защитнику лондонского "Тоттенхэма" Яну Вертонгену
Об этом сообщает Tuttosport .
Текущий контракт 33-летнего бельгийца с лондонцами истекает этим летом. Футболист готов перебраться в чемпионат Италии. Вертонгеном интересуются "Рома" и "Наполи", однако именно "Интер" считают фаворитом в борьбе за центрбэка.
В текущем сезоне Вертонген провел 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 27 апреля стало известно, что нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может перейти в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента.
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