"Интер" хочет бесплатно получить защитника "Тоттенхэма"

28 апреля, 2020, 20:12

Миланский "Интер" готов предложить контракт защитнику лондонского "Тоттенхэма" Яну Вертонгену

Об этом сообщает Tuttosport .

Текущий контракт 33-летнего бельгийца с лондонцами истекает этим летом. Футболист готов перебраться в чемпионат Италии. Вертонгеном интересуются "Рома" и "Наполи", однако именно "Интер" считают фаворитом в борьбе за центрбэка.

В текущем сезоне Вертонген провел 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.