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Espreso.tvОбществоЗавтра председателя Нацбанка заслушает финкомитета Рады, - Гетманцев

Завтра председателя Нацбанка заслушает финкомитета Рады, - Гетманцев


фото: НБУ
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады заслушает отчет председателя НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка

Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Данил Гетманцев.

По его словам, будет прямая трансляция выступления.

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