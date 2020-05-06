Завтра председателя Нацбанка заслушает финкомитета Рады, - Гетманцев
6 мая, 2020, 17:07
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады заслушает отчет председателя НБУ Якова Смолия о деятельности Нацбанка
Об этом сообщил в Facebook глава Комитета Данил Гетманцев.
По его словам, будет прямая трансляция выступления.
- Напомним, ранее 18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, собирали подписи с требованием заслушать на заседании Рады председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
- 5 мая в Верховную Раду внесли проект постановления о докладе председателя Национального Банка Украины Якова Смолия о деятельности учреждения в условиях карантина.
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