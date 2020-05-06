В китайском Ухане возобновляют обучение в школах

6 мая, 2020, 10:27

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Китае, возобновляют учебный процесс в школах

Об этом сообщает BBC.

В частности, впервые с начала пандемии возобновили обучение школы в городе Ухань.

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За школьные парты возвращаются только ученики старших классов, которые готовятся к предстоящим экзаменам.

Все они должны пройти тесты на коронавирус и соблюдать социальную дистанцию в школе.

Ранее сообщалось о намерениях администрации Шанхая снова запустить Диснейленд.