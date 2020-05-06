В Шанхае хотят вновь открыть Диснейленд

Об этом сообщила главный медицинский директор Disney Parks, доктор Памела Химель, передает 112.ua со ссылкой на CNN.

Шанхайский Диснейленд откроется 11 мая. Это будет первым открытием тематического парка Disney с тех пор, как Диснейленды по всему миру прекратили свою работу из-за пандемии коронавируса. По словам Химель, это послужит обнадеживающим сигналом для открытия других Диснейлендов по всему миру.

Disney будет требовать от посетителей ношение масок, за исключением случаев, когда они ужинают. Также всем гостям будут измерять температуру. Они обязаны использовать выданный правительством QR-код Shanghai Health - систему отслеживания контактов и раннего выявления, используемую в Китае.

В Диснейленде также будет установлен контроль плотности гостей. Посещаемость будет ограничена с помощью усовершенствованной системы бронирования и входа. Все взаимодействие персонала с клиентами будет бесконтактным.

Шанхайский Диснейленд был закрыт с января. Шанхайский Диснейтаун, Wishing Star Park и Shanghai Disneyland Hotel снова открылись в марте.

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