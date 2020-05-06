"Ливерпуль" определился с будущим голкипера-неудачника киевского финала ЛЧ

6 мая, 2020, 10:51

"Ливерпуль" не видит места в составе немецком вратарю Лорису Кариусу, который вернулся из аренды в турецком "Бешикташе"

Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, "Ливерпуль" не рассчитывает на Лориса Кариуса и попытается его продать в межсезонье.

В апреле немецкий голкипер разорвал арендное соглашение с "Бешикташем" из-за задолженности турецкого клуба по зарплате, однако его шансы остаться в английском клубе невелики.

Кариус перешел в "Ливерпуль" в 2016 году из немецкого "Майнца". В составе англичан он стал главным антигероем финального матча Лиги чемпионов против "Реала", который состоялся в мае 2018 года в Киеве. После этого английский клуб отправил голкипера в аренду.

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус сыграл за "Бешикташ" 32 матча и пропустил 46 голов.

За два года Кариус сыграл за "Ливерпуль" в 49 матчах, пропустил 47 мячей и 22 игры отстоял "на ноль".

Напомним, Кариус в мае 2018 году допустил несколько грубых ошибок в Киеве, когда защищал ворота "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала", и был признан главным неудачником игры .

В марте 2019 стало известно, что экс-голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус четыре месяца не получает зарплату в своем нынешнем клубе - турецком "Бешикташе".

22 апреля 2020 Кариус разорвал контракт с турецким "Бешикташем" и вернулся в английский "Ливерпуль"

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