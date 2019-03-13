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Неудачника киевского финала Лиги чемпионов оставили без зарплаты


фото: bild
Экс-голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус четыре месяца не получает зарплату в своем нынешнем клубе - турецком "Бешикташе"

Об этом сообщает Bild .

Немецкий голкипер Лорис Кариус, который выступает за "Бешикташ" на правах аренды, не получает зарплату более четырех месяцев. 25-летний игрок готовится судиться с турецким клубом.

Издание отмечает, что немецкий футболист еще в феврале подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ", заявив, что не получает зарплату уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал Кариус более 1 млн евро.

Отмечается, что вратарь потребовал от "Бешикташа" погасить долг в ближайшие 10 дней, однако это требование не было выполнено, и теперь Кариус хочет, чтобы в этот вопрос вмешалась ФИФА.

Кариус перешел в "Бешикташа" из "Ливерпуля" прошлым летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне чемпионата Турции немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырех из которых оставил ворота в неприкосновенности.

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