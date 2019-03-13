Неудачника киевского финала Лиги чемпионов оставили без зарплаты
Об этом сообщает Bild .
Немецкий голкипер Лорис Кариус, который выступает за "Бешикташ" на правах аренды, не получает зарплату более четырех месяцев. 25-летний игрок готовится судиться с турецким клубом.
Издание отмечает, что немецкий футболист еще в феврале подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ", заявив, что не получает зарплату уже четыре месяца. Турецкий клуб задолжал Кариус более 1 млн евро.
Отмечается, что вратарь потребовал от "Бешикташа" погасить долг в ближайшие 10 дней, однако это требование не было выполнено, и теперь Кариус хочет, чтобы в этот вопрос вмешалась ФИФА.
Кариус перешел в "Бешикташа" из "Ливерпуля" прошлым летом на правах аренды на два сезона. В нынешнем сезоне чемпионата Турции немецкий вратарь принял участие в 21 матче, в четырех из которых оставил ворота в неприкосновенности.
- Кариус в мая 2018 году допустил несколько грубых ошибок в Киеве, когда защищал ворота "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала", и был признан главным неудачником игры .
Читайте также
-
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-