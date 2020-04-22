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Espreso.tvСпортГолкипер-неудачник киевского финала ЛЧ вернулся в "Ливерпуль"

Голкипер-неудачник киевского финала ЛЧ вернулся в "Ливерпуль"


фото: Getty Images
Немецкий вратарь Лорис Кариус разорвал контракт с турецким "Бешикташем" и вернулся в английский "Ливерпуль"

Об этом сообщает NTV Spor.

Кариус разорвал контракт со стамбульским клубом из-за задолженности по зарплате. Немец после обращения в ФИФА не согласился с планом выплат 1,6 млн евро долга, который ему предложил "Бешикташ", и воспользовался правом одностороннего расторжения контракта.

Стамбульцы арендовали игрока у "Ливерпуля" в 2018 году на два года за 2,5 млн евро. Его зарплата в "Бешикташе" составляла 1,5 млн евро в год, но клуб имел перед футболистом существенную задолженность.

В нынешнем сезоне 26-летний Кариус сыграл за "Бешикташ" 32 матча и пропустил 46 голов.

Права на Лориса Кариуса принадлежат "Ливерпулю", в составе которого он стал главным антигероем финального матча Лиги чемпионов против "Реала", который состоялся в мае 2018 года в Киеве. После этого английский клуб отправил голкипера в аренду.

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