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Espreso.tvСпортВ Германии снова перенесли возобновление футбольного сезона

В Германии снова перенесли возобновление футбольного сезона


фото: Getty Images
Правительство Германии приняло решение отложить возобновление национального чемпионата по футболу

Об этом сообщает Daily Mail.

Решение о запрете возобновления сезона приняло правительство Германии. Там считают, что прежде чем возобновить сезон, все команды Бундеслиги должны провести двухнедельную самоизоляцию.

Опасения вызывали ряд инцидентов за последние несколько дней. Нападающий "Герты" Саломон Калу был отстранен от тренировок за нарушения гигиенических правил - рукопожатие с одноклубниками. Также в результате тестирования всех игроков на коронавирус у ряда футболистов "Боруссии М" и "Кельна" был обнаружен COVID-19.

В немецком правительстве считают, что не все футболисты серьезно подходят к проблеме и возобновлению сезона может состояться не ранее, чем 22 мая.

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