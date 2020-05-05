 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Германии назвали дату возобновления футбольного сезона

В Германии назвали дату возобновления футбольного сезона

Чемпионат Германии по футболу планируют восстановить 15 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Руководители правительств федеральных земель Германии согласуют карантинные ослабления во время телеконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 6 мая. Одним из пунктов повестки дня будет восстановление матчей Бундеслиги.

Чиновники настроены позволить рестарт футбольного сезона. Ожидается, что немецкий чемпионат возобновится 15 мая. Матчи будут проходить в суровых карантинных условиях и без болельщиков.

  • Напомним, 23 апреля был обнародован план возобновления чемпионата Германии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать