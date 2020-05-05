В Германии назвали дату возобновления футбольного сезона

5 мая, 2020, 10:33

Чемпионат Германии по футболу планируют восстановить 15 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Руководители правительств федеральных земель Германии согласуют карантинные ослабления во время телеконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 6 мая. Одним из пунктов повестки дня будет восстановление матчей Бундеслиги.

Чиновники настроены позволить рестарт футбольного сезона. Ожидается, что немецкий чемпионат возобновится 15 мая. Матчи будут проходить в суровых карантинных условиях и без болельщиков.

Напомним, 23 апреля был обнародован план возобновления чемпионата Германии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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