В Германии назвали дату возобновления футбольного сезона
5 мая, 2020, 10:33
Чемпионат Германии по футболу планируют восстановить 15 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Руководители правительств федеральных земель Германии согласуют карантинные ослабления во время телеконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 6 мая. Одним из пунктов повестки дня будет восстановление матчей Бундеслиги.
Чиновники настроены позволить рестарт футбольного сезона. Ожидается, что немецкий чемпионат возобновится 15 мая. Матчи будут проходить в суровых карантинных условиях и без болельщиков.
- Напомним, 23 апреля был обнародован план возобновления чемпионата Германии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
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