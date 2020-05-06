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Espreso.tvОбществоНа Житомирщине потушили еще один пожар, который длился неделю

На Житомирщине потушили еще один пожар, который длился неделю

По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе Житомирщины ликвидировали пожар, начавшийся 29 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧ.

"По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, возникшее 29 апреля", - говорится в сообщении.

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Напомним, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что из-за поджогов огонь уничтожил 60 тыс. га природных экосистем, втрое больше, чем в прошлом году

 

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