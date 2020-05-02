Из-за поджогов огнем пройдено 60 тыс. га естественных экосистем, что втрое больше, чем в прошлом году, - ГСЧС

2 мая, 2020, 09:03

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Николай Чечеткин призывает граждан не устраивать самовольные поджоги сухостоя

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ведомства, передает Еспресо.TV .

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой прекратить выжигать остатки растительности, траву и мусор", - сказал он.

"В нашем государстве с начала года уже возникло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году, а площадь пройденная огнем увеличилась в три раза и составляет почти 60 тыс. Га", - заявил Чечеткин .

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