 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за поджогов огнем пройдено 60 тыс. га естественных экосистем, что втрое больше, чем в прошлом году, - ГСЧС

Из-за поджогов огнем пройдено 60 тыс. га естественных экосистем, что втрое больше, чем в прошлом году, - ГСЧС

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС Николай Чечеткин призывает граждан не устраивать самовольные поджоги сухостоя

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ведомства, передает Еспресо.TV .

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой прекратить выжигать остатки растительности, траву и мусор", - сказал он.

"В нашем государстве с начала года уже возникло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году, а площадь пройденная огнем увеличилась в три раза и составляет почти 60 тыс. Га", - заявил Чечеткин .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2020 суббота

1 мая, 2020 пятница

больше новостей

2 мая, 2020 суббота

1 мая, 2020 пятница

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать