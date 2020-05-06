Дожди, град, снег и ветер: ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в большинстве областей и первом уровне опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"Внимание! Ухудшение погодных условий в Украине. По данным УкрГидрометцентра, 6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности) ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях значительные дожди, а в Карпатах сильный мокрый снег. В течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 7 мая в Киеве и Киевской области ожидаются значительные дожди.
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