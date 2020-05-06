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Espreso.tvОбществоНа Одесчине из-за гибели урожая объявили чрезвычайную ситуации в одном из районов

На Одесчине из-за гибели урожая объявили чрезвычайную ситуации в одном из районов

Из-за массовой гибели урожая комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Белгород-Днестровской РГА Одесской области объявила Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации

Об этом сообщил Укринформу заместитель председателя РГА Алексей Свитенко.

"Из-за массовой гибели урожая на полях аграрных предприятий Белгород-Днестровского района, которая произошла вследствие понижения температуры воздуха до -12°C с 23 марта по 2 апреля, Белгород-Днестровский район объявлен зоной чрезвычайной ситуации", - отметил Свитенко.

По словам Свитенко, руководители аграрных хозяйств смогут получить и финансовую поддержку из Резервного фонда госбюджета, а также льготные кредиты в государственных банковских учреждениях под будущий урожай.

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