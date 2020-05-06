На юге Одесчины могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

6 мая, 2020, 17:53

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской ОГА рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за засухи озимых на юге Одесской области

Об этом сообщает издание Думская.

"Во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС. Фермерам необходимо подать документы с экспертными оценками убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработке комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий, - отметил первый заместитель председателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

Заместитель председателя облсовета Юрий Димчогло сообщил, что в южных районах Одесской области из-за засухи и гибели урожая озимых культур могут признать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

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Кроме того, заместитель председателя Белгород-Днестровской РГА Алексей Свитенко на аппаратном совещании сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации в районе.

Напомним, засушливая осень 2019 года и бесснежная зима обернулись бедой для сельхозпредприятий Ренийского района.

На сессии Одесского областного совета 9 апреля депутат Владимир Чумаченко заявил, что из-за засухи региону грозит голод. Он предложил рассмотреть возможность создания в области резерва зерна.

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