Госслужба занятости сообщила как получить пособие по безработице на карантине

6 мая, 2020, 18:52

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, заключившие трудовые договоры с работодателем из числа малого и среднего бизнеса, который до остановки или сокращения своей деятельности вследствие карантина полгода платил ЕСВ

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости, передает Укринформ.

Отмечается, что право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, заключившие трудовые договоры с работодателем малого или среднего бизнеса

"Право на помощь (по частичной безработице, - ред.) ммеют застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовой договор (кроме лиц, которые получают пенсию, и лиц, работающих по совместительству). Речь идет о малых и средних компаниях, которые остановили или сократили деятельность на период карантина, платили единый взнос за общеобязательное государственное социальное страхование в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки деятельности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что помощь не будет предоставляться, если работодатель имеет задолженность по выплате заработной платы и уплате ЕСВ.

Для получения помощи работодатель в течение 30 дней со дня приостановления (сокращения) деятельности должен обратиться в центр занятости, находящийся по месту регистрации его как плательщика единого взноса, и подать 4 документа:

- заявление на получение помощи в произвольной форме;

- копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) деятельности;

- сведения о работниках, у которых возникло право на помощь;

- справку Государственной налоговой службы об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последние 6 месяцев.

В службе занятости также отметили, что помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада), установленной работнику. Впрочем, помощь по частичной безработице за месяц не может превышать размер минимальной заработной платы 4 тыс. 273 грн.

Напомним, 27 апреля Кабмин одобрил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты помощи по безработице в электронной форме через портал "Дия".

В Государственной службе занятости сообщили, что количество зарегистрированных безработных по состоянию на 4 мая в Украине на 48% больше, чем год назад в этот период.

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