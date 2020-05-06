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Espreso.tvСпортБывший тренер сборной Украины может возглавить "Черноморец"

Бывший тренер сборной Украины может возглавить "Черноморец"


фото: Getty Images
Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец близок к назначению в одесский "Черноморец"

Об этом сообщает Динамомания.

Последним местом работы Ковальца был киевский "Оболонь-Бровар", который он оставил во время зимней паузы. 51-летний специалист в бытность футболистом уже играл за "Черноморец" с 1996-го по 1997-й год.

После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.

"Черноморец" дважды становился вице-чемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.

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