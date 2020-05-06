Бывший тренер сборной Украины может возглавить "Черноморец"
6 мая, 2020, 15:46
Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец близок к назначению в одесский "Черноморец"
Об этом сообщает Динамомания.
Последним местом работы Ковальца был киевский "Оболонь-Бровар", который он оставил во время зимней паузы. 51-летний специалист в бытность футболистом уже играл за "Черноморец" с 1996-го по 1997-й год.
После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.
"Черноморец" дважды становился вице-чемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.
- 28 апреля стало известно, что "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем.
- 30 апреля сообщалось, что новым главным тренером "Черноморца" может стать Андрей Ущаповский.
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