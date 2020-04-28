Знаменитый украинский футбольный клуб может прекратить существование
Об этом сообщает Odessa Online .
27 апреля главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич подал в отставку. Причиной увольнения стало тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплатам и неопределенность с будущим одесситов.
Сейчас существует вероятность, что "Черноморец" откажется от участия во второй части сезона в первой лиге в случае его восстановления летом.
Официального заявления клуба по этому поводу пока нет.
После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.
"Черноморец" дважды становился вицечемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.
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