Знаменитый украинский футбольный клуб может прекратить существование

28 апреля, 2020, 12:56

Одесский футбольный клуб "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем

Об этом сообщает Odessa Online .

27 апреля главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич подал в отставку. Причиной увольнения стало тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплатам и неопределенность с будущим одесситов.

Сейчас существует вероятность, что "Черноморец" откажется от участия во второй части сезона в первой лиге в случае его восстановления летом.

Официального заявления клуба по этому поводу пока нет.

После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.

"Черноморец" дважды становился вицечемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.

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