Знаменитый украинский футбольный клуб нашел нового тренера
30 апреля, 2020, 19:42
Новым главный тренером одесского "Черноморца" может стать Андрей Ущаповский
Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.
Ущаповский сейчас работает с дублирующим составом "Черноморца".
"Новый главный тренер пока не назначен, но наиболее логично выглядит кандидатура Андрея Ущаповского, нынешнего наставника "Черноморца-2", - говорится в сообщении.
После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.
"Черноморец" дважды становился вице-чемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.
- 28 апреля стало известно, что "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем.
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