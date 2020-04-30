Знаменитый украинский футбольный клуб нашел нового тренера

30 апреля, 2020, 19:42

Новым главный тренером одесского "Черноморца" может стать Андрей Ущаповский

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

Ущаповский сейчас работает с дублирующим составом "Черноморца".

"Новый главный тренер пока не назначен, но наиболее логично выглядит кандидатура Андрея Ущаповского, нынешнего наставника "Черноморца-2", - говорится в сообщении.

После 19-ти туров "Черноморец" занимает в первой лиге 10-е место.

"Черноморец" дважды становился вице-чемпионом Украины (1995, 1996), трижды выигрывал бронзу (1993,1994, 2006) и дважды завоевывал Кубок Украины (1992, 1994). В 1974 году одесситы взяли бронзу чемпионата СССР.

28 апреля стало известно, что "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем.