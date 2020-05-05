Российские хакеры пытаются похитить информацию по противодействию COVID-19 - спецслужбы Великобритании

5 мая, 2020, 12:08

Российские хакеры осуществили нападение на университеты Соединенного Королевства, которые занимаются разработкой вакцины и оборудованием для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на британские СМИ.

Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) заявил, что университеты Соединенного Королевства и исследовательские центры становятся целью целой волны нападений хакеров из "враждебных государств".

Они хотят завладеть информацией об исследовании о создании вакцины против коронавируса. Считается, что киберпреступников спонсируют правительства России, Китая и Ирана. Но пока ни одна из попыток нападения на британские учреждения не была успешной.

Популярный в Великобритании журнал Express со ссылкой на источники в кругах британских служб безопасности, в частности, в отделе по борьбе с киберпреступностью, приводит слова неназванного специалиста, который считает, что в случае кибератак на британские университеты и исследовательские лаборатории речь идет о попытках похищения интеллектуальной собственности. В этих обстоятельствах уже стирается грань между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями. Следовательно, правительства, которые направляют нападения киберпреступников, сами являются соучастниками этих преступлений.

Это издание также приводит слова Тобаяса Элвуда, главы Оборонного комитета британского парламента, говорит, что Британия не должна медлить в предоставлении ответный удар в отместку за подобные враждебные шаги.

"Глобальное распыление внимания, связанное с Covid-19, создает идеальную "дымовую завесу" для осуществления кибератак. Особенно, когда цена антивирусной вакцины огромна. Британия не должна медлить относительно ответа на подобную враждебную деятельность", - сказал Тобаяс Элвуд.