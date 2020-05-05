Число жертв коронавируса в мире превысило четверть миллиона

5 мая, 2020, 12:29

Количество погибших от коронавируса во всем мире превысило четверть миллиона человек

О таких цифры свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer.

Согласно этим данным, по состоянию на утро 5 мая жертвами инфекции стали 252 364 человека по всему миру.

Более четверти смертей насчитывается в США - 69 921. Там лидером по смертности от COVID-19 является город Нью-Йорк (24 944 жертвы).

На втором месте среди стран Италия с 29 079 смертями. Тройку замыкает Великобритания, где жертвами заболевания стали 28 734 человека.

Всего в мире зафиксировано почти 3,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 за все время пандемии. Из них более 1,2 миллиона случаев - в США. На втором месте по количеству больных Испания (более 248 000 случаев), на третьем - Италия (более 211 000 случаев).

Общее количество пациентов, излечившихся от коронавируса превысило 1,19 миллиона человек. Больше всего выздоровели в США (более 188 000 человек), в Испании (151600 человек) и Германии (132 700 человек).

В Украине за сутки обнаружили 366 новых случаев коронавируса.