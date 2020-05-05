В США начали тестировать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса

5 мая, 2020, 17:38

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, программа вакцинации против коронавируса называется BNT162. На прошлой неделе участникам исследования в Германии дали дозы вакцины, а ныне испытания проводятся в Медицинской школе Нью-Йорка имени Гроссмана и Медицинской школе университета Мэриленда.

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Участниками первого этапа исследования будут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова к концу года . По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".