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Espreso.tvМирВакцина от коронавируса будет до конца года, - Трамп

Вакцина от коронавируса будет до конца года, - Трамп


фото: AFP
Президент США Дональд Трамп считает, что вакцина от коронавирусной болезни будет готова к концу года

Об этом сообщает Радио Свобода .

В то же время чиновники из сферы здравоохранения предупреждают, что только разработка вакцины может занять не менее года.

"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года. Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить ". Я скажу, что я думаю. Я думаю, что мы будем иметь вакцину скорее раньше, чем позже", - сказал президент.

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