УЕФА начал возвращать деньги за билеты на Евро-2020

5 мая, 2020, 21:17

УЕФА открыл возможность возврата средств за билеты на матчи финальной части Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Процедуру возврата можно пройти с 5 по 26 мая. Получить компенсацию можно тем фанатам, которые точно знают, что не смогут посетить матчи в следующем году. В УЕФА подчеркнули, что сдавать билеты необязательно - они будут действительны и в 2021 году.

Заполнить форму для возврата денег за билеты можно на официальном сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.