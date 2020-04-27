Евро-2020: Дания может отказаться от статуса хозяина
27 апреля, 2020, 12:45
Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020, который в связи с пандемией коронавируса перенесли на лето следующего года
Об этом сообщает Sky Sports.
Причина такого решения то, что в следующем году Копенгаген планирует принять 3 этапа популярной мировой велогонки Тур де Франс, которые должны пройти как раз в период Евро.
Руководитель Футбольного союза Дании Йеспер Мьоллер оценил вероятность проведения поединков 50 на 50. Дания должна предоставить окончательный ответ УЕФА о возможности проведения матчей до 30 апреля.
В Копенгагене на стадионе "Паркен", должны пройти матчи группы B Дания - Финляндия, Дания - Бельгия, Россия - Дания, а также один поединок 1/8 финала.
- Напомним, 21 апреля стало известно, что УЕФА планирует начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 в конце октября.
- 22 апреля ВОЗ посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
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