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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Дания может отказаться от статуса хозяина

Евро-2020: Дания может отказаться от статуса хозяина


фото: Getty Images
Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020, который в связи с пандемией коронавируса перенесли на лето следующего года

Об этом сообщает Sky Sports.

Причина такого решения то, что в следующем году Копенгаген планирует принять 3 этапа популярной мировой велогонки Тур де Франс, которые должны пройти как раз в период Евро.

Руководитель Футбольного союза Дании Йеспер Мьоллер оценил вероятность проведения поединков 50 на 50. Дания должна предоставить окончательный ответ УЕФА о возможности проведения матчей до 30 апреля.

В Копенгагене на стадионе "Паркен", должны пройти матчи группы B Дания - Финляндия, Дания - Бельгия, Россия - Дания, а также один поединок 1/8 финала.

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