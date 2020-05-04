Евро-2020: тренера соперника сборной Украины госпитализировали из-за проблем с сердцем
4 мая, 2020, 11:14
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
Об этом сообщает De Telegraaf.
57-летний Куман оказался в больнице вечером 3 мая. Во время поездки на велосипеде он почувствовал боль в сердце после чего на машине скорой помощи был доставлен в больницу.
Главный тренер сборной Нидерландов находится в больнице Амстердама, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние Рональда Кумана оценивается как стабильное. Уже в понедельник он может вернуться домой.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
- В марте Рональд Куман отклонил предложение возглавить испанскую "Барселону".
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