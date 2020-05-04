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Espreso.tvСпортЕвро-2020: тренера соперника сборной Украины госпитализировали из-за проблем с сердцем

Евро-2020: тренера соперника сборной Украины госпитализировали из-за проблем с сердцем


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает De Telegraaf.

57-летний Куман оказался в больнице  вечером 3 мая. Во время поездки на велосипеде он почувствовал боль в сердце после чего на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

Главный тренер сборной Нидерландов находится в больнице Амстердама, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние Рональда Кумана оценивается как стабильное. Уже в понедельник он может вернуться домой.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.

 
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