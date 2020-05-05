Тренер "Ливерпуля" Клопп сравнил футболистов на карантине с маленькими детьми
Об этом сообщает Goal.com .
Немецкий тренер вместе с игроками ожидают восстановления сезона.
"Ребятам предстоит много физической работы - мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Когда снова будем вместе, то вынесем максимум из ситуации. Не знаю, как долго придется готовиться к матчам. когда мы даем ребятам задания для выполнения в их садах, то они играют? как мальчики, которым по 5-6 лет. Постараемся перенести такое настроение на поле ", - рассказал Клопп.
Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.
- 29 апреля английским клубам сообщили, что футбольный сезон в премьер-лиге возобновится 13 июня .
- 22 апреля сообщалось, что сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане намерен перейти в "Реал" из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
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