 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер "Ливерпуля" Клопп сравнил футболистов на карантине с маленькими детьми

Тренер "Ливерпуля" Клопп сравнил футболистов на карантине с маленькими детьми


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что футболисты во время карантина похожи на пятилетних мальчиков

Об этом сообщает Goal.com .

Немецкий тренер вместе с игроками ожидают восстановления сезона.

"Ребятам предстоит много физической работы - мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Когда снова будем вместе, то вынесем максимум из ситуации. Не знаю, как долго придется готовиться к матчам. когда мы даем ребятам задания для выполнения в их садах, то они играют? как мальчики, которым по 5-6 лет. Постараемся перенести такое настроение на поле ", - рассказал Клопп.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать