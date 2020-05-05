Тренер "Ливерпуля" Клопп сравнил футболистов на карантине с маленькими детьми

5 мая, 2020, 15:13

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что футболисты во время карантина похожи на пятилетних мальчиков

Об этом сообщает Goal.com .

Немецкий тренер вместе с игроками ожидают восстановления сезона.

"Ребятам предстоит много физической работы - мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Когда снова будем вместе, то вынесем максимум из ситуации. Не знаю, как долго придется готовиться к матчам. когда мы даем ребятам задания для выполнения в их садах, то они играют? как мальчики, которым по 5-6 лет. Постараемся перенести такое настроение на поле ", - рассказал Клопп.

Чемпионат Англии был остановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки в премьер-лиге были сыграны 29 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 25 очков.