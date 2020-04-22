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Espreso.tvСпортИз-за конфликта с Клоппом: Лидер "Ливерпуля" решил перейти в "Реал"

Из-за конфликта с Клоппом: Лидер "Ливерпуля" решил перейти в "Реал"


фото: Getty Images
Сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане намерен перейти в "Реал" из-за конфликта с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом

Об этом сообщает France Football .

Мане хочет поработать под руководством главного тренера испанского "Реала" Зинедина Зидана. Француз тоже заинтересован в сотрудничестве с форвардом, у которого испортились отношения с Юрген Клопп конце прошлого года.

Мане был возмущен решением немецкого тренера публично поддержать нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч-2019". Сенегалец тогда занял четвертое место в голосовании, уступив Ван Дейка, португальском форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинском нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Также Мане рассматривает возможность трансфера в ПСЖ.

Контракт 28-летнего Садио Мане с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 120 млн евро.

Мане в нынешнем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 38 матчей, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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