Снижение экспорта привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности - Шмыгаль

5 мая, 2020, 07:34

В приоритете остается программа "Большая стройка". Правительство также работает над развитием авиационной, вагоностроительной и других отраслей экономики

Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.

Шмыгаль отметил, что ежедневно правительство проводит совещания с президентом, с экспертами и аналитиками.

"Мы продолжаем работать над планом поддержки для всех отраслей экономики. В том числе для промышленности. Прежде всего, это ее ориентация на внутренний рынок Украины, развитие экспортного потенциала", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что снижение экспорта и общего потребления в мире, остановка многих предприятий в странах-партнерах привела к сложностям в отдельных отраслях украинской промышленности.

По его словам, в приоритете остается программа "Большая стройка". Кроме того, правительство работает над развитием авиационной вагоностроительной и других отраслей экономики, которые создают большое количество рабочих мест.

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