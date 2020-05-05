Снижение экспорта привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности - Шмыгаль
Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях.
Шмыгаль отметил, что ежедневно правительство проводит совещания с президентом, с экспертами и аналитиками.
"Мы продолжаем работать над планом поддержки для всех отраслей экономики. В том числе для промышленности. Прежде всего, это ее ориентация на внутренний рынок Украины, развитие экспортного потенциала", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что снижение экспорта и общего потребления в мире, остановка многих предприятий в странах-партнерах привела к сложностям в отдельных отраслях украинской промышленности.
По его словам, в приоритете остается программа "Большая стройка". Кроме того, правительство работает над развитием авиационной вагоностроительной и других отраслей экономики, которые создают большое количество рабочих мест.
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