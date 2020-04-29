После 11 мая правительство запустит адаптивный карантин, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьерминистр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 29 апреля.
"Это означает, что в случае обострения инфекции в других регионах, мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей Украине. Но это такие наши шаги после 11 мая", - сказал он.
По словам премьера, запуск адаптивного карантина одобрили члены Совета по экономическому развитию.
Шмыгаль заявил, что карантин однозначно будет ослаблен с 11 мая, но только если количество больных не будет увеличиваться.
"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - сказал Шмыгаль.
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