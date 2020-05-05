Шмыгаль уточнил, когда заработает метро в Киеве
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Украинского радио".
Метрополитен в украинских городах откроют в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме подземка начнет на предпоследнем этапе ослабление карантина.
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"Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе смягчения карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, рассчитан, официально подтвержден, метрополитен будет работать в обычном режиме ", - отметил премьер.
Шмыгаль отметил, что в Кабмине пока не видят возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал.
- Напомним, 24 апреля Кабмин представил план выхода из карантина в 5 этапов
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