Шмыгаль уточнил, когда заработает метро в Киеве

5 мая, 2020, 12:52

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что открытие метрополитена в Киеве привязано к третьему этапу ослабления карантина

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Украинского радио".

Метрополитен в украинских городах откроют в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме подземка начнет на предпоследнем этапе ослабление карантина.

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"Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе смягчения карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, рассчитан, официально подтвержден, метрополитен будет работать в обычном режиме ", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что в Кабмине пока не видят возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал.

Напомним, 24 апреля Кабмин представил план выхода из карантина в 5 этапов

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