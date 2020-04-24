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Espreso.tvОбществоКабмин представил план выхода из карантина в 5 этапов

Кабмин представил план выхода из карантина в 5 этапов


фото: Експрес
Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, план состоит из пяти этапов.

"У правительства есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.

Он также добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

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