Кабмин представил план выхода из карантина в 5 этапов
24 апреля, 2020, 21:07
Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, план состоит из пяти этапов.
"У правительства есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - отметил он.
Он также добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.
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